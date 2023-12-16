Katillere en ağır cezalar verilmeli

Deniz Suna’yı ve oğlu Alperen Suna’yı katleden Cem Suna hakkında dava açılmadı. Deniz Suna’nın ailesi, katilin en ağır cezayı alması yönünde yetkililere çağrı yaptı.

İlayda KAYA

Kadına yönelik şiddet ve cinayetin sonu gelmiyor. Son 350 günde en az 152 kadın hane içinden bir erkek tarafından vahşice katledildi. Bu katliamlardan biri ise Adana’da 19 Ağustos’ta yaşandı. Cem Suna, evli olduğu Deniz Suna’yı 39 yerinden, 16 yaşındaki oğlu Alperen Suna’yı ise 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cem Suna ifadesinde Deniz Suna ve oğlunu öldürmediğini söyledi. Ancak ailenin alt katında oturan Aleyna A.’nın verdiği ifade şüphelinin beyanını çürüttü.

Aleyna A., evden bağrışma sesi duyduktan sonra evlerine gittiğini ve yerde kan izi gördüğünü söyleyerek “Deniz, ‘Yardım et öldürüyor’ diye bağırıyordu. Sonra sesi kesildi” dedi. Deniz Suna’nın kardeşi Duygu İşler, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Telefonları incelendi. Hiçbir olumsuzluk çıkmadı. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerinde giren çıkan kimsenin olmadığı tespit edildi. Kapıda da dışarıdan bir zorlama yok. Biz bunun planlı bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Ablam ve yeğenimin öldüğünü sosyal medyadan öğrendim. Çok kötü bir durumdu. Videoda ablam ve yeğenim resmen parçalanmış haldeydi.”4 aydır soruşturmanın devam ettiğini ve katille ilgili davanın açılmadığını anlatan İşler, “Cem, ‘Olay günü uyuyordum. Uyandığımda hastanedeydim’ diyor. Ama tanık ifadeleri var. Avukatımız geçen hafta savcıyla görüştü. Savcı, telefonların ikinci kez incelemeye gittiğini ve kesin sonuçların gelmesiyle davayı açacağını söylemiş. Ağır yaptırımların gelmesi için yetkililere çağrı yapıyorum” dedi.