Katledilen gazeteci anıldı

Haber Merkezi

Özgür Gündem gazetesinin Urfa Temsilcisi Kemal Kılıç, katledilişinin 31’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Urfa’da 1993 yılında katledilen Özgür Gündem gazetesi temsilcisi Kemal Kılıç’ı mezarı başında andı. Eyyübiye ilçesinde bulunan Abdurrahman Dede Mezarlığı’nda bulunan kabir başında yapılan anmaya Kılıç’ın ailesinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı DFG Eşbaşkanı Serdar Altan, 90’lı yılarda birçok kişinin katledildiğini hatırlatarak, Özgür Basın çalışanlarının faili meçhul cinayetlerin yaşandığı dönemde önemli işler yaptığını söyledi. Özgür Basın çalışanlarının da bu nedenle hedef alındığını ifade eden Altan, "Güneşimizi karartmaya çalışanlar amacına ulaşmadı. Mücadelemiz daha da büyüdü. Yolları yolumuzdur diyoruz.” şeklinde konuştu. Kılıç’ın mezarına karanfiller bırakıldı. Ardından Kılıç’ın Qûlinç Mahallesi’nde bulunan aile evi ziyaret edildi.