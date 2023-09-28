"Katliam zanlısına şehitlik" iddiası: Milli Savunma Bakanı ilgilenmedi

Şenyaşar ailesine yönelik silahlı saldırıya karışan AKP’lilerden hayatını kaybeden bir isme "şehitlik" unvanı verildiği ve bu unvanla diğer aile üyelerinin kamuda işe girdiği öne sürüldü. Milli Savunma Bakanı Güler ise iddiaların kendi görev alanına girmediğini iddia ederek sessiz kaldı.

BİRGÜN/Ankara

Şenyaşar Ailesi'nden üç kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölen eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'a "şehitlik" unvanı verildiği iddia edildi.

YSP Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın bu iddianın doğru olup olmadığı sorusunu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Görev alanıma girmiyor" diyerek yanıtsız bıraktı.

Urfa Suruç’ta 14 Haziran 2018’de eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının seçim propagandası için gittikleri dükkanda yaşanan tartışma dükkan sahibi Şenyaşar Ailesi'nden üç kişinin öldürülmesi ile sonuçlandı. İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi kardeşi Mehmet Şah Yıldız da yaşamını yitirdi.

BAKANLIĞIN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİRMİYORMUŞ

Son genel seçimlerde YSP'den Urfa milletvekili seçilen Ferit Şenyaşar, Mehmet Şah Yıldız'a "şehitlik" unvanı verildiği, bundan yararlanarak bazı aile üyelerinin kamuda işe alındıklarını iddia etti.

Ferit Şenyaşar, hazırladığı bir önerge ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e bu iddiaların doğru olup olmadığını sordu. Şenyaşar, önergesinde Yıldız'ın akrabalarının Suruç Kaymakamlığı'nda işe başlatıldığını da ifade etti.

AKP’li isimlere "şehitlik" unvanı verilip verilmediği sorusuna yanıt vermeyen Milli Savunma Bakanı Güler, "Yazılı soru önergesinde belirtilen hususlar Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanına girmemektedir" demekle yetindi.

Güler, önergenin muhatabının kim olduğunu da belirtmedi.