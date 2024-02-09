Kaybedilen sadece defter değil adalet

Polis, depremde 63 kişiye mezar olan binanın enkazında “Yönetim defterini bulduk” dedi, tutanak tuttu. Mahkeme, davanın seyrini değiştirecek defteri istedi. Ancak delil poşeti içindeki defterin kaybolduğu anlaşıldı.

İsmail ARI

Maraş merkezli, 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u da yıkıldı. Apartmanda yaşayan 63 kişi hayatını kaybetti. Sitenin diğer 3 bloku ise sapa sağlam ayakta kaldı. 2020 yılında, C Blok’un giriş katında tadilat yapıldığı ve binanın taşıyıcı sistemine zarar verildiği, bu nedenle yıkımın gerçekleştiği belirtildi. Binanın kirişlerinin kesilerek giriş kattaki dükkan ile birinci kattaki konutun proje dış merdivenle birleştirildiği de ifade edildi.

Tutar Yapı Sitesi davasına bakan Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Emniyet’e gönderdiği yazı ile “Enkazda bulunan evrakları” talep etti. Fatih Polis Merkezi’nde görevli polisler, depremin ardından savcıların eşliğinde enkaz alanında inceleme yapıldığını, Tutar Yapı Sitesi’ne ait evrakların bulunduğunu, “Mavi klasör içerisindeki belgeler ile site yönetim defterinin emniyet bulgu poşeti içerisine konulduğu” tutanağa geçirdi.

Fotoğraflar: BirGün

DEFTER YOK OLDU

Ancak, mahkemenin talebiyle, neredeyse bir yıl sonra, 25 Ocak’ta polisin adliyeye teslim ettiği belgeler arasında “bulundu” denilen “site yönetim defterinin” yer almadığı anlaşıldı. Adliyede görevli memur M.A., “Delil poşeti içerisinde çeşitli evrakların yer aldığını ancak yönetim defterinin bu evraklar içerisinde yer almadığını” belirterek tutanak tuttu.

Yani, emniyetin “bulduk” dediği defter adliyeye gidene kadar adeta yok oldu. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise 2020 yılında binanın giriş katında yapılan ve binanın yıkımına neden olduğu iddia edilen tadilata dair defterde önemli bilgilerin yer alabileceğini, hatta davanın seyrini dahi değiştirebileceğini ifade ediyor.

DEFALARCA ŞİKÂYET EDİLDİ

Tutar Yapı Sitesi’nin C Bloku’nda birçok yakınını kaybeden Avukat Gülsüm Özdoğru, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Dört bloktan oluşan Tutar Yapı Sitesi’nin sadece bir bloku yıkıldı. Aynı zeminde yer alan dört binadan üçü hasar bile almadı ve insanlar için yaşamaya devam ediyor. Aynı zemine aynı mühendisler tarafından yapıldı bu binalar. 2020 başında C blokun girişinde bir tadilat yapılıyor. İnsanlar bu tadilattan rahatsız oluyor belediyeye şikâyet ediyorlar. ‘Hilti sesinden duramıyoruz’ diyorlar. Çıkan molozları görüyorlar. Hayatta olan birçok kişinin Çukurova Belediyesi’ni arayarak veya bizzat belediyeye giderek yıkılan binanın giriş ve birinci katında yapılan tadilata dair şikâyette bulunduğunu söylüyor” dedi.

BELEDİYE KAYIT BULAMAMIŞ

Avukat Özüdoğru, birçok yurttaşın binada yapılan ve yıkıma neden olduğu belirtilen tadilata dair Çukurova Belediyesi’ne şikâyette bulunduğunu söylese de Çukurova Belediyesi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda bir “şikâyet kaydı bulunmadığını” iddia etti.

∗∗∗

SANIK KOLTUĞU BOŞ KALDI

Başlatılan soruşturmada yapılan çalışmada sitenin müteahhidi H.T.'nin 2008'de hayatını kaybettiği tespit edildi. Sanık sıfatıyla soruşturmada yer alan sitenin inşaat mühendisi Cüneyt A.'nın ise depremden 3 gün önce yurt dışına çıktığı kaydedildi. Duruşmada tek sanık Cüneyt A.'nın firari olması nedeniyle sanık koltuğu boş kaldı. Hatta salon dolduğu için hayatını kaybedenlerin yakınları sanık koltuğuna oturtuldu.