Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra bulundu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası Dursun Öztürk (76), iz takip köpeği 'Damper' tarafından fındık bahçesinde bulundu.
Kaynak: DHA
Ordu'nun Altınrordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi'nde yaşayan Dursun Öztürk'ten dünden itibaren haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpeği 'Damper'in koku alması üzerine fındık bahçesinde yoğunlaştırılan çalışmalarda 30 saat sonra yaşlı adam evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 30 santimlik 'ark' diye tabir edilen küçük su kanalında bulundu.
Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.