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Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası Dursun Öztürk (76), iz takip köpeği 'Damper' tarafından fındık bahçesinde bulundu.

Güncel
  • 08.08.2023 18:50
  • Giriş: 08.08.2023 18:50
  • Güncelleme: 08.08.2023 18:53
Kaynak: DHA
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Kayıp alzheimer hastası 30 saat sonra bulundu
DHA

Ordu'nun Altınrordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi'nde yaşayan Dursun Öztürk'ten dünden itibaren haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

 İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpeği 'Damper'in koku alması üzerine fındık bahçesinde yoğunlaştırılan çalışmalarda 30 saat sonra yaşlı adam evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 30 santimlik 'ark' diye tabir edilen küçük su kanalında bulundu.

Öztürk, hastanede tedavi altına alındı.

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