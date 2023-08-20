Kayıp çoban köpeği, vurulmuş halde ölü bulundu

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde, 10 gün önce kaybolan çoban köpeği tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Osmancık’a bağlı Tepeyolatlı köyü sakinlerinden Bilal Bağdat, 8 Ağustos 2023 tarihinde Akca adını verdiği 3 yaşındaki çoban köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Bu gelişme üzerine Bilal Bağdat kendi imkanları ve tanıdıklarına haber vererek kaybolan köpeğini aramaya başladı. Bağdat, köpeği Akca’yı 10 gün sonra 18 Ağustos’ta evine 1 kilometre mesafede tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu.



’Öldürüp yol kenarındaki çöplüğe atmışlar’

Köpeğinin tüfekle öldürüldükten sonra yol kenarındaki çöplüğe atıldığını iddia eden Bilal Bağdat; “Akca adını verdiğim köpeğim 3 yaşındaydı. 2020 yılında yavru olarak almıştım. Ellerimle büyütüp çoban köpeği olarak eğittim. Akca’nın 8 Ağustos 2023 tarihinde köydeki evimizin önünden kaybolduğunu fark ettim. Aramaya başladım. Tanıdık çobanlara haber verdim. 10 gün sonra bir çoban anneme, yol kenarında bulunan çöplükte ölü bir köpek olduğu bilgisini vermiş. Tarif edilen mevkiye gittim. Evimize 1 kilometre mesafede günler öncesinden vurulmuş bir köpek ölüsü olduğunu gördüm. İncelediğimde kaybolan köpeğimiz Akca’nın olduğunu tespit ettim. Karnından tüfekle vurularak, buraya atılmış. Muhtara bildirdim. Şahit bulmamı istedi” dedi.



’Boynundaki demir meles’i almışlar’

Yaklaşık 3 yıl önce de başka bir köpeğinin dövülerek öldürüldüğünü belirten Bağdat; ”Köpeğim Akca’nın boynunda demir bir meles vardı. Meles’i boynundan almışlar, ayaklarındaki izlerden tanıdım. 3 yıl önce de başka bir köpeğim dövülerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Ne isterler ki bu hayvanlardan anlam veremiyorum. Hayvan vurmak nedir? Bu hayvanları niye öldürüyorlar niye eziyet ediyorlar. Bu hayvanların suçu ne, günahı ne. Bu kadar da vicdansızlık olmaz. Kim yaptıysa açık açık konuşsun. Hayvanları korumaya, bununla ilgili mücadeleme devam edeceğim. Onlar benim can dostumdu” şeklinde konuştu.