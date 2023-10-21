Kayseri'de bir işçi çalıştığı AVM'nin mescidinde ölü bulundu
Kayseri'de, bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki S.G. mescitte ölü bulundu. S.G.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Kaynak: AA
Kayseri'de bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan kişi, mescitte ölü bulundu.
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki bir AVM'nin mescidinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan incelemede AVM'de temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki S.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
S.G'nin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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