Kayseri'de iş cinayeti: Çöp yığınının altında kalan belediye işçisi yaşamını yitirdi

Kayseri'de geri dönüşüm tesisinde çöp yığınları altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İş cinayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de, geri dönüşüm tesisinde çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kalan ayrıştırma görevlisi 45 yaşındaki Zeydan Mugan'ın arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu.

Dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri'nde meydana gelen iş cinayetinde, tesiste ayrıştırma görevlisi olarak çalışan belediye işçisi Zeydan Mugan, çöp kamyonundan dökülen çöplerin altında kaldı.

İhbarla olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Turkuaz Arama Kurtarma, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belediye işçisini kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasından sonuç alınamazken, arama ve kurtarma çalışması olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerine ertelendi.

Geri dönüşüm tesisinde çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kalan ayrıştırma görevlisi Mugan için hava koşulları nedeniyle ertelenen arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı kepçe çalışmasıyla, Zeydan Mugan'ın cesedine ulaşıldı. Mugan'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş cinayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.