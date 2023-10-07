Kayseri'de yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 16 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.

Kayseri'de yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüje ardından da aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan Kayseri'ye giden Selahattin K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı otobüs kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

"ŞOFÖR UYUKLUYORDU" İDDİASI

Öte yandan otobüs şoförü Selahattin K. ile 15 kişinin yaralandığı kazada otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.