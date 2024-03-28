Kayseri’de trafik denetimi: 18 bin 898 araç denetlendi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 18 bin 898 araç denetlenirken; yüksek sesle müzik dinleyen ve abart egzoz kullanan araç sürücülerine ceza yağdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 18 bin 898 araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde; 18 araca abartı egzoz araç kullanmak, 9 araca yüksek sesle müzik dinlemek, 124 sürücüye sürücü belgesiz ve geçersiz araç kullanmak, 7 sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 araca yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak ve 3 sürücüye drift yapmak maddelerinden işlem yapıldı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.