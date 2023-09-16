Kayserispor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor 16.09.2023 19:12 Giriş: 16.09.2023 19:12

Güncelleme: 16.09.2023 19:20 Kaynak: İHA

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