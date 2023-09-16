Kayserispor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Kayserispor'un gollerini 6. ve 89. dakikada Thiam attı.
Bu skorun ardından son 3 haftada 2. galibiyetini alan Kayserispor puanını 9'a yükselterek 3. basamakta yer buldu. Üst üste 5 maçtır mağlup olan Gaziantep FK ise puansız olarak son sırada yer aldı.