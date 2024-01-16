Kayserispor icradan satılığa çıkarıldı

Kayserispor, 35 milyon TL'ye icradan satılığa çıkarıldı.

Borçlarını ödeyemeyen ve son olarak FIFA'dan transfer yasağı alan Süper Lig ekibi Kayserispor, 35 milyon TL'ye icradan satılığa çıkarıldı.

Kayseri Genel İcra Dairesi’nden yapılan duyuruda borçtan dolayı tescilli Kayseri spor futbol anonim şirketi markasının icradan satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

İlk ihalede alıcı çıkmazsa ikinci ihale 14 Mart tarihinde yapılacak. Teklifler açık arttırma şeklinde verilecek.

Tescilli "Kayserispor 1966" markasının 10 yıllığına icradan satılık olduğuna dair söz konusu ilanda "Kayserispor Store" ve "Kayserispor Okulları" için arttırmada istenen para da belli oldu. Buna göre KS 1966 Kayserispor Store için istenen muhammen bedel 4 milyon TL olurken, KS 1966 Kayserispor Okulları için istenen muhammen bedel de 8 milyon TL olarak belirtildi.