'Kayyum 165 işçiyi işten çıkarmak istiyor' iddiası

Emek Servisi

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) Diyarbakır 2 No’lu Şube, kayyum idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İlaçlama Birimi’nde mevsimlik işçi statüsünde görünen 165 kişiyi işten çıkaracağına dair iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bağlar’da bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İlaçlama Birimi önündeki açıklamada konuşan Şube Başkanı Becet Barut, sefalet ücreti haline gelen asgari ücret tartışmalarının yanı sıra işçilerin antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya olduklarını söyledi. İşçilere yönelik ayrımcılığın son bulmadığını dile getirdi. Barut, şunları söyledi: "İlaçlama işi yapan 165 işçinin işten çıkarılmak istenmesi, bu garabette geldiğimiz son noktadır. Sürekli işçi statüsüne geçirilmesi gereken kamu hizmeti üreten bu işçilerin, zaten ağır ekonomik koşullarda geçim sıkıntısıyla boğuşurken, üstüne bir de işten çıkarılmaya çalışılması vicdani değildir ve asla kabul edilmez."