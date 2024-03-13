Kayyum atanan belediyede şaşırtan anket sonucu

ORC'nin Kars anketine göre İYİ Parti adayı Metin Özad yüzde 23,8 ile birinci sırada bulunuyor.

ORC Araştırma, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi Kars için yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Anket sonuçlarına göre İYİ Parti'nin adayı Metin Özad yüzde 23,8 ile birinci sırada yer aldı.

2019'da seçimi kazanan ve mayıs ayındaki seçimlerde en yüksek oyu alan DEM Parti'nin (HDP/YSP) adayı Savaş Derman yüzde 21,5 ile ikinci olurken MHP'nin adayı Ötüken Soner'in oy oranı yüzde 19, CHP'nin adayı Dindar Gültekin ise yüzde 15 oy aldı.

2019'da HDP'den Kars Belediyesi Eş Genel Başkanı seçilen ancak yerine kayyum atanan ve bu seçimde bağımsız aday olan Ayhan Bilgen'in oy oranı ise yüzde 7,3 olarak ölçüldü.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/KARS



- Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/xYSFGev7Mx — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 13, 2024

7-9 Mart'ta 1085 kişi ile yapılan ankette kararsızların oranı yüzde 9,5 oldu.

2019'daki yerel seçimde HDP yüzde 29,5, MHP yüzde 26,5, CHP yüzde 22, DSP yüzde 18,4, İYİ Parti ise yüzde 2,2 oy almıştı.

Mayıs ayında yapılan milletvekili seçimlerinde YSP yüzde 28,5 ile en yüksek oy alan parti olurken AKP yüzde 25, CHP yüzde 16,2, İYİ Parti yüzde 15,2, MHP ise yüzde 9,6 oy almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54,5, Erdoğan yüzde 39,4, Sinan Oğan ise yüzde 5,5 oy almıştı.