Kayyum belediye arazisini kiralama peşinde

CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı Zeynep Altıok, yerel seçimler öncesinde mülkiyeti Urla Belediyesi'ne ait olan yaklaşık 32 bin metrekarelik alanın kayyum belediye başkanı tarafından kiralanmaya çalışmasına tepki gösterdi.

BİRGÜN EGE

CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı Zeynep Altıok, Urla Kayyumu Murtaza Dayanç'ın mülkiyeti Urla Belediyesi’ne ait olan yaklaşık 32 bin metrekarelik parselin 10 yıllığına kiralanmak istemesine tepki gösterdi.

Kayyum başkanın rant projelerini yandaş müteahhitlerle hayata geçirmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Altıok, "Dokuz ay önce bir basın açıklaması yaparak dönemin kayyumu Murtaza Dayanç'ın göreve geldiği dönem içinde sit alanlarına, tarım arazilerine imar ruhsatı vermesiyle Urla’nın nasıl rant kapısı yapıldığını gündeme getirmiştim" dedi.

Altıok, "O dönem bir müteahhit firmaya verdiği ruhsat karşılığı olarak Urla Park projesi adı altında kamu arazisinde binalaşmayla övünen Dayanç’ın yerine gelen kayyum, aynı alanı yerel seçim öncesi apar topar 10 yıllığına kiraya verme peşinde. Bu kayyumdan Urla için proje desteği arayanlar cabası. Kayyumunun seçim öncesi bir imza ile ilçede yaşayanların yaşam alışkanlıkları, beğeni ve tercihleri yok sayarak, rant projelerini yandaş müteahhitlerle hayata geçirmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Dokuz ay önce bir basın açıklaması yaparak dönemin kayyumu Murtaza Dayanç'ın göreve geldiği dönem içinde sit alanlarına, tarım arazilerine imar ruhsatı vermesiyle Urla’nın nasıl rant kapısı yapıldığını gündeme getirmiştim.



O dönem bir müteahhit firmaya verdiği ruhsat karşılığı… pic.twitter.com/TvM5mI5B1g — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) December 30, 2023

"ELİNİZİ URLA'DAN ÇEKİN"

Tüm atanmışlara seslenen Altıok, "Urla’nın, tarihini, kültürünü, denizini, bağlarını, zeytinliklerini, enginar tarlalarını "proje" adı altında ranta kurban edip kent suçu işleyenler 1 Nisan’dan sonra mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Elinizi Urla’dan çekin" ifadelerini kullandı.