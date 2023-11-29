Kayyum Boğaziçi Vakfı’nı AKP ilçe örgütüne çevirdi

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyum yönetimi’, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) mütevelli heyetine 65 üye daha atandı. Üyelerin arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeninin eşi, AKP’li siyasetçiler, cumhurbaşkanı danışmanları ve ‘kayyım yönetim’e yakın isimler yer aldı. Diken’in haberine göre atanan kişilerden dikkat çekenlerin bir kısmı şöyle:

• Abdulkadir Karagöz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeninin eşi. Eski AKP Gençlik Kolları üyesi. Kamudan aldığı ihalelerden dolayı ‘ihale avcısı’ olarak biliniyor.

• Abdullah Azzam Tüzgen: Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne Naci İnci döneminde atanan yönetim kurulu üyesi.

• Cihat Arınç: İnci döneminde işe alınan öğretim üyesi. Atanır atanmaz usulsüz şekilde üniversitenin senatosuna dahil edilmişti.

• Çetin Ali Dönmez: Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısı.

• Fatih Usluer: Naci İnci döneminde işe alınan öğretim üyesi.