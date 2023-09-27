Kayyum rektörün iptal kararı usulsüz bulundu

Haber Merkezi

Boğaziçi’nde 7 emekli akademisyenin üniversiteye giriş kartlarının rektörlük tarafından iptal edilmesi üzerine açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi’nin kararında, “İdari istikrar ilkesi gereğince davacılar adına düzenlenen mezun kartlarının (kampüs giriş kartlarının), öngörülebilir düzenleme olmaksızın süresiz iptal edilmesi, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Artı Gerçek’e konuşan dosya avukatlarından Mert-Er Karagülle, kararda yer alan ‘belirlilik ilkesine’ dikkat çekerek, “Mezun öğrenci kartlarının, personel kartlarının, emekli akademisyen kartlarının hangi gerekçelerle iptal edileceğine dair mevzuatta yasal bir düzenleme veya yönetmelik yoktur. Bu yüzden verilen iptal kararları keyfidir. Eğer rektör yardımcısının bu işlemi hukuki bulunursa ilerleyen zamanlarda bütün kart sahipleri hangi gerekçe ile üniversiteye girişinin engelleneceğini bilmeksizin bir risk ile karşı karşıya kalır” değerlendirmesinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi daha önce yaklaşık 138 mezun öğrencinin kartlarını iptal ederek kampüse girişlerini engellemişti.