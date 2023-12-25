Kayyumların hedefi kadınlar

Haber Merkezi

Belediyelere atanan kayyumlar, 7 yıl içerisinde kadın kurumlarını ya tek tek kapattı ya da isimlerini değiştirdi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimindeki belediyelere 11 Eylül 2016 tarihinde el konulmaya başlandı. 3 büyükşehir, 7 il, 63 ilçe ve 22 belde olmak üzere 95 belediyeye kayyum atanırken, 93 belediye eşbaşkanı ise tutuklandı.MA'nın haberine göre, büyük çaba ve emekle açılan kadın ve kültür kurumlarının tamamını kapatan kayyumlar, kadınların başvuracağı hiçbir kurum bırakmadı. “Alo şiddet hatları”, kadın merkezleri, kadın danışma kurulları, kadın müdürlükleri, kadın daire başkanlıkları, kreşler, kurslar ve sığınma evlerine kadar neredeyse tüm kurumların kapısına ya kilit vuruldu ya da işlevi değiştirilerek dinci dernek ve vakıflara devredildi.

Sadece Van'da kapatılan, ve isimleri değiştirilen kadın kurumlarının bazıları şöyle:

• Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait kadın sığınma evi ve “alo şiddet hattı” kapatılırken, belediye otobüslerinde kadınlara haftada bir gün kullanılmak üzere verilen ücretsiz hizmet iptal edildi.

• Van Saray Belediyesi’nde kadınların üretim yaptığı seralar kapatıldı.

• İpekyolu Belediyesi’nin kadın emeği halk pazarı kapatıldı ve kadınların iş imkanları ellerinden alındı. Aynı belediyeye ait 202 kişilik Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Projesi durduruldu, belediyenin açmış olduğu kadın ve çocuk sağlık kabini kapatıldı.

• Van Edremit Belediyesi’nin kadın kilim atölyeleri kapatılırken “Mor Satış Noktaları” projesi durduruldu. Yine kadın merkezleri kapatılarak, yerleri AKP’ye yakın dernek ve vakıflara tahsis edildi.

• Van Muradiye Belediyesi bünyesinde kurulan Ayşe Şan Kadın Kütüphanesi ve Kadın Konukevi kapatıldı.

• Ayşenur Zarakolu Tıp Merkezi, Sema Yüce Dayanışma Merkezi, Çamaşırevi ve Çocuk Kreşi kapatıldı.

• Özalp Belediyesi'nde kadınların istihdamı amacı ile kurulan iki seranın çalışmaları durduruldu. Kırkörük Kadın Kültür Merkezi kapatıldı.