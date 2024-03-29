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Kaza geçiren Şirin Payzın'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Almanya’da gittiği bir restoranda geçirdiği kazanın ardından ameliyat olan gazeteci Şirin Payzın, ameliyatın iyi geçtiğini bildirdi. Payzın, "Eskisinden daha güçlüyüm" dedi.

Medya
  • 29.03.2024 16:42
  • Giriş: 29.03.2024 16:42
  • Güncelleme: 29.03.2024 16:48
Kaynak: Haber Merkezi
Kaza geçiren Şirin Payzın'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için gittiği Almanya'da bir restoranda düşen ve ameliyata alınan gazeteci Şirin Payzın, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Ameliyatının iyi geçtiğini belirten ve kendisine destek olan herkese teşekkür eden Payzın'ın paylaşımı şöyle:

Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat edildi
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