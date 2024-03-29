Kaza geçiren Şirin Payzın'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Almanya’da gittiği bir restoranda geçirdiği kazanın ardından ameliyat olan gazeteci Şirin Payzın, ameliyatın iyi geçtiğini bildirdi. Payzın, "Eskisinden daha güçlüyüm" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için gittiği Almanya'da bir restoranda düşen ve ameliyata alınan gazeteci Şirin Payzın, sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Ameliyatının iyi geçtiğini belirten ve kendisine destek olan herkese teşekkür eden Payzın'ın paylaşımı şöyle:
Münih Alevi Derneği’nin daveti ile geldiğim Münih ‘te bir basamağı görmeyip düştüm kalçam kırıldı. Acil ameliyata alındım . Ameliyatım çok başarılı geçti .. Beni arayan , mesaj gönderen, güzel çiçeklerle moral veren herkese ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim .Bu arada…— Sirin Payzin (@siring) March 29, 2024