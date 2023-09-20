Kaza yapan sürücü, yoldan geçen kişi tarafından sırtından bıçaklandı

Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücülerden biri ise yoldan geçen şahıs tarafından sırtından bıçaklandı.

Güncel 20.09.2023 10:27 Giriş: 20.09.2023 10:27

Güncelleme: 20.09.2023 10:31 Kaynak: AA

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