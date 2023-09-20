Kaza yapan sürücü, yoldan geçen kişi tarafından sırtından bıçaklandı
Çorum'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücülerden biri ise yoldan geçen şahıs tarafından sırtından bıçaklandı.
Çorum’da bir cip ile iki otomobil kaza yaptı.
Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi belediye ışıklarında çarpıştı. Kazada, sürücülerden S.F. yaralandı.
Aracından inen sürücü Ö.S. ise yoldan geçen ve kazayla ilgisi bulunmayan M.Y. (16) tarafından bıçaklandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan kısa süre sonra M.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, ilk ifadesinde, sürücüyü kendisine küfretmesi nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.