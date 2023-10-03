Kazanana kadar devam edeceğiz

Sputnik’te basın emekçilerinin grevi 47. gününü geride bıraktı. İşyeri Temsilcisi Nejdet Eksilmez “Kazanana kadar greve devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

Sputnik grevi 47’nci gününü geride bıraktı. Sendikalı oldukları gerekçesi ile işlerine son verilen, basın emekçileri yaşadıkları hak ihlalini yargıya taşıyarak, işe dönüş davaları açtılar. Öte yandan, Sputnik’in grevdeki işçilere karşı açtığı yasal koruma sağlayacak “ihtiyati tedbir” davası ret kararı ile sonuçlanmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Sputnik Türkiye İşyeri Temsilcisi Nejdet Eksilmez BirGün’e konuştu. Eksilmez, “Sputnik tarafından ne sendika ne de bize bir dönüş sağlanmadı. Müracaatlarımız devam ediyor. Sendika da yeni işe girişleri takip ediyor. Bunlara yönelik resmi başvurular da bulunuyorlar. Biz küçülme gerekçesi ile işten çıkartıldık. Ancak bu süreç içerisinde, sendikanın yaptığı incelemelerde usulsüz işe alımlar yapıldığı tespit edildi. Süreç içerisinde 18 kişi işe alınmış, bu grev kırıcılıktır ve Anayasal suçtur. Bizi sendikalı olduğumuz gerekçesi ile işten çıkarttıkları ay, hızlıca bir işe geri dönüş başlattılar. Bakanlık tarafından, konuya dair inceleme yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Yasal prosedür olarak, işe geri dönüş davalarının açıldığını fakat esas kazanımın, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olacağını ifade eden Eksilmez, “Bizim direnişimiz, tüm hak ihlallerine uğrayanların sembolü haline geldi. Sesimiz büyüyor. Kamuoyunda daha dases getirecek eylemler de yapacağız. İşveren gardımız düşecek sanıyor, ama kazanana kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

Son olarak Sputnik’te çalışmaya devam eden meslektaşlarına seslenen Eskilmez şu ifadeleri kullandı: “Bir gün haksızlığa maruz kalacaklar, bugün direnenler onların arkasında olmaya devam edecekler. Grev kırıcılara sesleniyoruz, bu çok çirkin bir şey, sizleri tarih yargılayacak.”