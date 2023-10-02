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Sputnik grevine destek ziyareti

Çalışma Yaşamı
  • 02.10.2023 06:00
  • Giriş: 02.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 02.10.2023 07:07
Sputnik grevine destek ziyareti
Fotoğraf: Twitter / TGS

Emek Servisi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 23’üncü Olağan Genel Kurulu’na katılmak için İstanbul’a gelen delegeler, grevdeki Sputnik Türkiye çalışanlarını ziyaret etti. Dün başlayan genel kurulda yeni yönetimi belirmek için oy kullanıldı.

Delegeler, oylarını kullandıktan sonra Sputnik Türkiye’nin Süzer Plaza’daki İstanbul ofisi önünde grevlerini sürdüren basın emekçilerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, "Yalnız olmadığınızı, mücadelenizin tüm Türkiye’de dalgalandığını, aramızda mesafeler olsa da gönül bağımızın hiçbir zaman kopmayacağını bildirmeye, dayanışma, duygularımızı sizlere iletmeye geldik" dedi.

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