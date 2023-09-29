Yerel gazeteciler yeni gelir modellerini tartıştı

Basın ve Medya ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) tarafından “Yol Arıyoruz” temasıyla ilki düzenlenen 1. Basın Kampı’nda yerel gazeteciler yol aradı. Birçok yerel gazeteden temsilciler yapılan forumda yeni gelir modellerinin yaratılması için fikirlerini aktardı. Okuyucuya da yerellerde haberin kalbi yerel gazetelerin ölmemesi için sahiplenme çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin farklı illerinden 100’ün üzerinde gazeteci, akademisyen ve uzmanın buluştuğu, ‘Yol Arıyoruz’ temasıyla Seferihisar Teos Ormancı Tatil Köyü’nde gerçekleşen kampın ilk etkinliğinde ‘Yerel Medya için Alternatif Deneyimler’ adlı bir forum düzenlendi.

Forumda; İz Medya Yayınlar Koordinatörü Murat Attila, Ege’de Sonsöz Genel Yayın Yönetmeni Fatih Yapar, Bir TV Genel Yayın Yönetmeni Ümit Yaldız, Bursa Muhalif Gazetesi kurucusu Ozan Kaplanoğlu, Akdeniz Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Songül Başkaya ve Can Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kafalı konuşmacı olarak yer aldı. Forumun moderatörü ise Gazeteci Sinem Uğurlu yaptı.

GREVDEKİ GAZETECİLERE DESTEK

Forum öncesi yapılan tanışma etkinliğinde Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Sputnik Türkiye İşyeri Temsilcisi Necdet Eksilmez de yer aldı. Katılımcılar, haftalardır grevde olan Sputnik Türkiye emekçilerine alkışlarıyla destek verdi.

Sputnik Türkiye’deki direnişe dair konuşan TGS İşyeri Temsilcisi Necdet Eksilmez, “Zorlu şartlar altında bir direniş sergiliyoruz. Bizden önce başarıya ulaşanlar bizim en büyük yol arkadaşımız. Bugün burada da yol arıyoruz. Türkiye’de adaletsizlik üzerine eşitlenmiş bir toplum var, biz de bunun örneğiyiz sadece... Bazen işçi emekçi olduğumuzu unutuyoruz, bir basın kartı üzerinden kimlik edinerek mücadeleyi kazandığımızı sanıyoruz. Mücadeleyi bazen çok yüksek bazen çok düşük seviyede görüyoruz. Zor bir dönemdeyiz. Ama Sputnik’te çok önemli bir şey kazandık, mücadele etmeyi öğrendik…” diye konuştu.

DEMOKLES’İN KILICI GİBİ...

‘Yerel Medya için Alternatif Deneyimler’ başlıklı forumun ilk konuşmacısı Akdeniz Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Songül Başkaya oldu. Başkaya, yerel gazetelerin ekonomik sorunlar nedeniyle zarar eden ve kapanan yerler olduğuna dikkat çekti. Kendilerinden örnekler aktaran Başkaya, zarar etmelerine rağmen işlerini sürdürdüklerini söyledi.

Başkaya, “Biz herkesin sesiyiz ama işin özünde bizim ne gelirimiz var? Şimdi 1 Ekim’deki düzenlemeyle ilgili olarak 6 kişilik gazete kadromuza 8 kişi daha ekledik. Başa baş bile değil eksideyiz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ama Basın İlan Kurumu, tüm şartları yerine getirmemize rağmen Demokles’in kılıcı gibi Anadolu medyasına komik cezalar çıkartıyor. Birlikte bir yol bulmalıyız, hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

YENİ MODELLER ÜRETİLMELİ

Yerel medyanın yeni gelir modelleri yaratması gerektiğini söyleyen Bursa Muhalif Gazetesi Kurucusu Ozan Kaplanoğlu da, yerel gazetelerin yeni gelir modelleri yaratmasının şart olduğunu bu haliyle gazetelerin sürdürülemediğine vurgu yaptı.

Kaplanoğlu, “Özellikle yerel medyanın yeni gelir modelleri, ayakta kalma modelleri üretmesi gerekiyor. Yerel medyanın bu etkinliklerle konuşulması, deneyimlerin paylaşılması çok önemli... Ayakta kalmamız için sırtımızı okuyucuya yaslamamız gerekiyor. Okuyucuyla ayakta kalabiliriz” sözleriyle okuyucuya yerel gazetelere sahip çıkılması çağrısı yaptı.

İZMİR MİSYONUNU KAYBEDİYOR

İzmir’de uzun yıllardır TV olmamasının önemli bir sorun olduğunu kaydeden Bir T V Genel Yayın Yönetmeni Ümit Yaldız da, “Geleneksel televizyonculuğun oldukça eskidiğini deneyimliyoruz. Televizyon, 50 yaş üzerine hitap eden, henüz tedavülden kalkmasa da miladını yavaş yavaş dolduran bir medya...” diyerek sunum yaptı. Yeni gelir modellerinin yaratılması ve TV’lerin de desteklenmesi konusunda çağrı yapan Yaldız, “Bir dönem 4-5 televizyona ev sahipliği yapmış İzmir, tek bir televizyon olmanın ne yazık ki sevincini değil, utancını yaşıyoruz. Bu bir ihtiyaç...” diye konuştu.

NİTELİKSİZLİĞE ÖNLEM ALINSIN

Ege’de Sonsöz Genel Yayın Yönetmeni Fatih Yapar ise sektörde istihdam ve nitelikli gazetecilik sorununa dikkat çekti. Yapar, şöyle konuştu: “İstihdam en büyük sorunlardan biri... İletişim fakülteleri sayısı arttı ama İzmir dışındaki çoğu yeni kurulan üniversitelerde doğrudan bölüm ataması yapılmıyor. Öğrenci mezun olurken hala ne olacağına karar vermemiş oluyor. Mezun olanların büyük bölümü bu işi yapmıyor. Gazetecilik deneyimi olmayan, meslekle alakası olmayanlar bu işi yapıyor.” Yapar ayrıca, bilişim suçları ile internet yasasının aynı anda devam etmesi gerektiğini savundu. Şartları taşımayan internet sitelerinin erişim sağlayıcıları birliği kararıyla banlanması gerektiğini söyledi.

„REKLAM PAYIMI ALIYOR; BENCE BU ÇALMAKTIR“

Can Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kafalı da şunları söyledi: Basın İlan Kurumu başka bir problem... Benim bulduğum reklamdan pay kesiyor. Bizim bu konuda bir araya gelip bir şey yapmamız gerekiyor. Bence bunu dillendirmemizde fayda var, bu benim hakkımı çalmaktır”.

YEREL MEDYA GÜVENİLİR Mİ?

Egeden Sonsöz Gazetesi’nden Ümit Yaldız ise Ege Bölgesi’nde birkaç yıl önce yaptıkları araştırmada medya için 'güveniyorum ve ‘çok güveniyorum oranının yüzde 8.7 çıktığını söyledi. “Medyanın finansmanını belediyelerin elinden alamadığımız sürece başarıya ulaşmak mümkün değil. Belediyelerin finanse etmeyeceği bir model üzerinde arayışta olmalıyız” ifadelerini kullandı. İz Medya Yayınlar Koordinatörü Murat Attila ise medyaya güven konusunda yerel medyanın ayrı tutulması gerektiğini ifade etti. İzmir’de yerel medyanın önceki dönemlere göre şu an daha güçlü olduğunu dile getiren Attila, “İzmir yerle basınının yaptığı haberler şehrin siyasi, ticari gündemini belirliyor. Doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI

Attila İz Medya’nın deneyimlerini aktardı. İz Medya’nın şu an devlet desteği olmadan yayın hayatını sürdürdüğüne dikkat çeken Attila, “Bunda, genç gazete sahibimizin çok büyük etkisi var. Ümit Kartal, bu işe bir hedef, bir yol bulmak uğruna çıktı. Bunun çok genç ve dinamik ekibimiz aynı yola baş koydu. Çok ciddi fedakarlıklarda bulunuyorlar. Başarımızın temelinde bir kurucunun göstermiş olduğu irade, çizdiği yol, çalışanların bu iradeye ortak olması ve ellerinden gelen fedakarlığı ve cansiperane çalışması var…”

İz Medya’nın dijital ve yazılı basın alanında 6 yıldır faaliyet gösterdiğini vurgulayan Attila, “Yola çıkarken yaptığımız konuşmalarda örgütlülüğün, işbirliğinin değerine inandık. Amacımız bir network yaratabilmekti, bunun için BAMAD’ı kurduk, pek çok yerel medya ile işbirliği yaptık, Basın Konseyi’ne üye olduk, Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliği yaptık, deprem felaketiyle ilgili Türkiye’ye örnek olacak kampanya gerçekleştirdik. Bu kampı yapabilmemizin temel nedeni bu ilişkiler ağıdır” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin birçok ilinden ve bölgesinden gelen gazeteciler forumda kendi sorunlarına ilişkin de paylaşımlar yaptı. Gazeteciler yerel gazeteleri okuma ve destek olma çağrısında bulundu.