Kazdağları’nda sıra Ciner’in kıyımında

Ciner Grubu’na bağlı Park Teknik’in, Bayramiç’te kurmak istediği maden ocağına vize çıktı. Oysa bakanlık, 10 Mart’ta aynı projenin ÇED sürecini sonlandırmıştı.

Aycan KARADAĞ

Cengiz Holding, Eczacıbaşı, Koza Altın, Nurol Holding gibi ülkenin en büyük sermaye gruplarından birisi daha Kazdağları’nda madencilik yapmak için çalışmalara başladı.

Park Teknik Elektrik Madencilik, Bayramiç’in Yukarışapçı köyünde “kuvars maden ocağı” açmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık da proje için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi. Proje kapsamında açık ocak işletmeciliği yöntemi ile yılda 5 bin 500 ton malzeme çıkarılacak. Maden ocağının işletme süresinin ise yaklaşık 10 yıl olarak planlandığı bildirildi. Maden ocağının kurulmak istendiği bölge, ormanlık arazi içerisinde yer alıyor. 1,5 kilometre uzaklıkta bir koruma alanı, 1,2 kilometre mesafede ise “birinci derece arkeolojik sit alanı” bulunuyor.

KAZDAĞLARI ADETA KUŞATILDI

Ayrıca proje alanının çevresinde Cazgılar Göleti de yer alıyor. Park Teknik Elektrik Madencilik isimli şirket, bu proje için daha önce de bakanlığa başvurmuştu. Ancak bakanlık bu yıl 10 Mart’ta verdiği karar ile “projenin mevzuat bakımından uygun olmadığı” gerekçesiyle ÇED sürecini sonlandırmıştı. Park Teknik, daha önce Maraş Afşin’deki Çöllolar Kömür Sahası’nda yaşanan facia ile gündeme gelmişti. Park Teknik tarafından işletilen sahada 2011 yılı şubatında peş peşe göçükler yaşanmıştı. Bu nedenle de 11 işçi yaşamını yitirmişti. Göcükler nedeniyle işletilmeyen saha, sessiz sedasız devlete devredilmişti. TEMA Vakfı’nın Kazdağları’na ilişkin hazırladığı raporda, bölgenin maden projeleriyle adeta kuşatıldığı bildirilmişti. Raporda Biga Yarımadası ve Ege’nin kuzeyinde yer alan 1 milyon 697 bin hektarlık alanın yüzde 79’unun madencilik ruhsatlı olduğu açıklanmıştı.