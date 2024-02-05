KDP ile KYB’den ‘Kerkük’e Kürt vali atanmalı’ kararı

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada "Kerkük'te Kürt vali atanmalı" denildi. Kerkük ve Musul’un yanı sıra Irak’ın diğer vilayetlerinde 18 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından iki parti ilk kez üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY), KDP Politbüro Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani başkanlığında bir heyet, KYB ile görüşmek üzere Süleymaniye’ye gitti.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “Her iki taraf da bu aşamada Kerkük vilayetindeki vatandaşların çıkarları için tüm bileşenlere hizmet edecek Kürt bir valinin atanması konusunda hemfikir oldu” denildi. Toplantıda ayrıca seçimlerin ardından Kerkük ve Musul’da il meclislerinin oluşumu ve Kürdistan Parlamentosu seçimleri ele alındı.