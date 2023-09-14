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Kelepçeli muayene dayatması yapıldı

Güncel
  • 14.09.2023 06:00
  • Giriş: 14.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 14.09.2023 08:00
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Kelepçeli muayene dayatması yapıldı
Dicle Müftüoğlu

Haber Merkezi

Sincan Kadın Cezaevi’nde tutulan gazeteci Dicle Müftüoğlu ve bazı tutuklulara kelepçeli muayene dayatıldı. MA’nın haberine göre 18 Ağustos’ta Sincan Cezaevi Kampüs Hastanesi dâhiliye bölümüne sevk edilen Müftüoğlu’nun kelepçesi doktor odası girişinde açılmadı.

Müftüoğlu’na kelepçeli muayene dayatan kadın asker komutan, “Siz istiyorsunuz diye kelepçe açmam ancak doktor talep ederse açarım” dedi. Dâhiliye doktoru da kelepçeli muayeneyi normalleştirmek için, “Siz şöyle bir oturun, derdinizi anlatın sonra bakarız” dedi.

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