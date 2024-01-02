Kemal Okuyan'dan, Maçoğlu'nun adaylığı hakkında açıklama: 4 ilçe saydı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu için İstanbul’un 4 ilçesinde adaylığının görüşüldüğünü söyledi. Okuyan, "İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Üsküdar üzerinde duruluyor" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'daki bir ilçeden aday olabileceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’e konuşan Okuyan; Maçoğlu’nun, seçmenlere yönelik araştırmalar doğrultusunda İstanbul’un 4 ilçesinde adaylığının görüşüldüğünü belirtti.

Henüz kesin bir karar alınmadığını söyleyen Okuyan, “Alternatiflerden bir tanesi Kadıköy. Henüz bağlanmış bir karar yok. Böyle bir ihtimal var. İstanbul’da birkaç ilçe üstünde duruluyor. İzmir’de bir olanak var mı bunları değerlendiriyoruz. İstanbul’da Kadıköy, Bakırköy, Şişli ve Üsküdar üzerinde duruluyor” diye konuştu.

"KADIKÖY EN GÜÇLÜ OLASILIKLARDAN BİR TANESİ"

Kadıköy’de yapılan araştırmalarda, seçmenin Maçoğlu’na yönelik önemli ölçüde isteği olduğunu söyleyen Okuyan, şunları söyledi: “Kadıköy’de böyle bir istek var seçmen bazında. Dolayısıyla bu istek belli ölçülerde bizi etkiliyor. Dikkate alacağımız şeylerden birisi. En güçlü olasılık demeyelim de en güçlülerden bir tanesi.”

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"

“Uzun süredir bir yoklama yapıyoruz" diyen Okuyan, "Hem kendisiyle, hem bağlı bulunduğu kurumla, hem de biz TKP olarak. Çok uzun sürmeyecek. Perşembe günü ilan edilecek diye bir şey henüz yok. Birkaç gün içinde belli olacak ve kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK OLASILIKLA TKP'DEN ADAY OLACAK"

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), Maçoğlu’na adaylık teklifi yaptığı iddialarına yönelik de konuşan Okuyan, “Türkiye İşçi Partisi adaylık teklifi götürmüş olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Biz aylardır sayın Maçoğlu’yla bir değerlendirme süreci içindeyiz. Kendileri de parti değişikliğini doğru bulmadıklarını dile getiriyordu. Bu taraflarla pek ilgilenmiyoruz. Her parti isteyebilir. Ama bizim resmi bir bilgimiz yok. Maçoğlu, çok büyük olasılıkla TKP’den aday olacak” dedi.