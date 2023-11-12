Kemal Öztürk’ün Habertürk’ten istifasının nedeni ortaya çıktı

Kemal Öztürk’ün Habertürk’ten ayrılma sebebinin, kanal yönetiminin Öztürk’ün paylaşım ve yorumlarını ‘aşırı Filistin yanlısı’ bulması olduğu iddia edildi.

2020’den bu yana Ciner Medya Grubu’na bağlı Habertürk’te çalışan gazeteci Kemal Öztürk, Cuma günü X hesabından yayınladığı bir açıklama ile Habertürk’ten istifa ettiğini duyurdu.

Öztürk istifa metninde “Son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında yaşadığım sıkıntılar yüzünden gruptan ayrılma kararı aldım” dedi.

Kemal Öztürk’ün istifa metninin sonuna Türkiye ve Filistin bayrağı koyması ise, istifa sebebinin Filistin’de yaşananlar ile ilgili olup olmadığı sorusunu getirdi.

Serbestiyet’te yer alan habere göre, Kemal Öztürk’ün Habertürk’ten ayrılma sebebi, kanal yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasında ‘daha dengeli’ bir yayın politikası izlemek istemesi ve Öztürk’ün paylaşım ve yorumlarının ‘aşırı Filistin yanlısı’ bulunmasından kaynaklanıyor.

20 gün önce Kemal Öztürk’e Habertürk yönetimi tarafından iletilen rahatsızlık, önce Öztürk’ün kanalda yaptığı Türkiye’nin Nabzı programının gününün değişmesi, ardından da tamamen yayından kaldırılması ile devam etti.

Kemal Öztürk, yorumcu olarak Habertürk’te son programına 16 Ekim’de katıldı. Programda Öztürk Hamas’ı ortaya çıkartan sosyolojik ve tarihsel sebepleri anlattığı esnada programın moderatörü Hülya Hökenek araya girerek “Sivil eylemleri de tabii kınamakla birlikte” demesinin üzerine Kemal Öztürk şunları söylemişti:

“Neden Hamas’ı ya da oradaki Filistinlileri ‘terörist’ diye etiketliyor Amerika ve diğerleri. Bu insanlar Gazze ve İsrail’de hiçbir sorun yokken, her şey güllük gülistanlıkken terörist saldırılar mı yaptılar? BM kararına rağmen Filistin Devleti’nin topraklarını zorla aldığı için İsrail ve bu insanları Gazze’ye zorla sürdüğü için bu duruma gelindi. Bu insanlar var olma, hayatta kalma mücadelesi veriyor. O insanları neden terörist olarak adlandırıyorlar?”

Bu programın ardından Kemal Öztürk, Habertürk ekrana bir daha çıkmadı.

Öztürk’ün Kudüs’e muhabir olarak gitme talebi de kanal yönetimi tarafından reddedildi.

Kudüs’e Kemal Öztürk’ün yerine giden Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, bir canlı yayın esnasında Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısına “terör” deyince krize sebep oldu.

Kanal yönetimi, çıkan krizde tansiyonu düşürmek için ‘aşırı Filistin yanlısı’ bulduğu Kemal Öztürk’ü tekrar programa davet etse de Kemal Öztürk bu teklifi kabul etmeyerek kanaldan istifa etti.