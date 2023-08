Ken Loach'un son filmi, 'Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak

Seyir Derneği tarafından düzenlenen ve 14-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali'ndeki ilk filmler belli oldu. Festival "May December" ile açılış yapacak. Politik başyapıtların yaratıcısı Ken Loach'un son filmi olacağı söylenen 'Umudunu Kaybetme' de festivalde gösterilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı.14-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin açılış filmi ve programından ilk filmler belli oldu.

8 Eylül’de Biletix üzerinden ve Ayvalık’ta Küçük Han’da açılacak gişeden bilet satışlarının başlayacağı festival programında film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi ve paneller de düzenlenecek.

FESTİVALDE YER ALACAK FİLMLER

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin uluslararası programında bu yıl Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Selanik gibi dünya festivallerinde prömiyerini yapan ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Toronto Film Festivali’nin ardından Türkiye'de ilk kez Ayvalık’ta gösterilecek yılın merakla beklenen filmleri yer alıyor.

Festival, Todd Haynes imzalı 'May December' filmi ile açılacak. Filmin başrollerinde Natalie Portman, Julianne Moore ve Piper Curda gibi isimler yer alıyor.

SARARMIŞ YAPRAKLAR

2011 yılındaki Umut Limanı filminden sonra Altın Palmiye adayı olarak geri döndüğü 2023 Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve Jüri Ödülü’nü kazanan usta yönetmen Aki Kaurismäki’nin yirminci filmi Sararmış Yapraklar / Fallen Leaves, Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak. Sararmış Yapraklar / Fallen Leaves, Uluslararası Eleştirmenler Birliği’nin (FIPRESCI) bu yılki Büyük Ödül’üne de layık görüldü.

CANAVAR

Dünya prömiyerini yaptığı 2023 Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve Kuir Palmiye ödüllerini alan, festival yolculuğuna Karlovy Vary Film Festivali’nde devam eden Hirokazu Kore-eda imzalı Canavar / Monster, önümüzdeki ay Toronto Film Festivali’nin ardından Ayvalık’ta izleyiciyle buluşacak. Arakçılar, Kimse Farketmiyor, Bebek Servisi ve Benim Babam, Benim Oğlum gibi filmleriyle tanınan Kore-eda, yeni filminde seyirciyi eşini kaybetmiş bir anne oğul üzerinden zaman geçtikçe katmanları artan, her bir karakterin anlatımı ile gerçekliği değişen ve karmaşıklaşan bir hikâye ile buluşturuyor.

ŞEFLERİN AŞKI

Yeşil Papayanın Kokusu ve Bisikletçi ile tanıdığımız Vietnam asıllı Fransız yönetmen Trần Anh Hùng’ın geri dönüş yaptığı ve 2023 Cannes Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü ile döndüğü filmi Şeflerin Aşkı / The Pot au feu programda yer alan bir başka heyecan verici yapım. Neredeyse tamamı ya mutfak tezgâhında yemek yapma ya da yemek sofrasında bir ritüeli andıran sunum sahnelerinden oluşan filmde, kadınların toplumdaki yerine ve sınıf çatışmasına değinen etkileyici bir aşk hikâyesi de var. Juliete Binoche’un canlandırdığı müthiş yetenekli aşçı ve yıllardır himayesinde yemek pişirdiği Benoît Magimel’in canlandırdığı gurme, mutfağa dair tutkuları yanında büyük bir sevgiyi de paylaşıyor.

ÖĞRETMENLER ODASI

İlker Çatak’ın ilk gösterimi 2023 Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde gerçekleşen bol ödüllü yeni filmi Öğretmenler Odası / The Teacher’s Lounge festivalde seyirciyle buluşacak filmlerden bir diğeri. Almanya’nın bu yılki Oscar adayı olarak seçilen Öğretmenler Odası / The Teacher’s Lounge, yaklaşan ödül sezonunda öne çıkması ve ses getirmesi beklenen filmlerden. Çatak’ın senaryosunu Johannes Duncker ile birlikte yazdığı film, okulu toplumun küçük bir modeli olarak ele alıyor. Okulda gerçekleşen hırsızlık vakalarında asılsız iddialarla öğrencilerin suçlanmasını engellemek için genç öğretmen Carla, gizlice kayıt yaparak hırsıza tuzak kurmak ister. Ancak bu durum olayları çözmek bir yana, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle öğrenci, öğretmen ve velilerin dahil olduğu tansiyonu giderek artan bir tartışmaya dönüşür. Asla düşmeyen temposuyla, âdeta bir gerilim filmi gibi seyirciyi perdeye kilitleyen Öğretmenler Odası / The Teacher’s Lounge, En İyi Film dâhil tam beş dalda Alman Film Ödülü’nün de sahibi oldu.

KABAHATLİLER

Festivalde seyirciyle buluşacak Arjantinli yönetmen Rodrigo Moreno imzalı Kabahatliler / The Delinquents, 2023 Cannes Film Festivali’ndeki ilk gösteriminin ardından “geleceğin kült filmlerinden olacak” diye değerlendirildi. Film, yeni bir hayat kurabilmek için çalıştıkları bankayı soymaya karar veren Moran ve Roman’ın sıra dışı yolculuklarını anlatıyor.

UMUDUNU KAYBETME

Ülke ve Özgürlük, Ayaktakımı, Benim Adım Joe, Ben Daniel Blake gibi filmlerin yönetmeni, politik başyapıtların yaratıcısı Ken Loach imzalı Umudunu Kaybetme / The Old Oak da festival programında yer alıyor. Loach’un son filmi olacağı söylenen Umudunu Kaybetme / The Old Oak, Kuzey İngiltere’de maden işçilerinin yoğunlukla yaşadığı bir kasabada filme ismini veren barda geçiyor ve bölgeye gelen Suriyeli mülteciler ile halk arasındaki gerilimi konu alıyor.

İNŞALLAH ERKEK OLUR

Bu yıl dünya prömiyerini yaptığı 2023 Cannes Film Festivali’ne seçilen ilk Ürdün filmi olarak tarihe geçen Amjad Al Rasheed’in yönettiği İnşallah Erkek Olur / Inshallah a Boy programdaki dikkat çeken filmlerden bir diğeri. Kocasının ani ölümünün ardından sadece bir kızı olduğu için sahip olduğu her şeyde ailesinin hakkı olduğunu öğrenen Nawal’ın hak mücadelesini anlatan film, Nawal’ın yaşadığı toplumda erkek çocuk sahibi olmanın önemini gözler önüne seriyor.

DÖRT KIZ KARDEŞ

Oscar’a aday gösterilen Derisini Satan Adam, Güzel ve İtler gibi filmleriyle tanınan Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania, Cannes Film Festivali’nden Golden Eye ödülüyle dönen filmi Dört Kız Kardeş / Four Daughters’da umut ve isyan dolu bir kız kardeşlik hikâyesi anlatıyor. Dört kızından ikisi Libya’ya IŞİD için savaşmaya giden Olfa’yı odağına alan Ben Hania, başarılı bir doküdrama ile buluşturuyor seyirciyi. Olfa ve kaybolan kızlarını profesyonel oyuncular, geride kalan iki kız kardeşiyse kendileri canlandırıyor. Film, bir ailenin yaşadığı travmaları ve hatıraları gözler önüne seriyor.

NASIL SEKS YAPACAĞIZ?

Görüntü yönetmeni Molly Manning Walker’ın ilk uzun metrajlı filmi Nasıl Seks Yapacağız? / How to Have Sex, bu yıl Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterildi ve bu bölümün En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Film, mezuniyet yeterlilik sınavının sonucunu beklerken tatile giden üç genç kadını odağına alarak, gençler arasındaki akran zorbalığını, kalp kırıklıklarını ama hepsinden önemlisi cinsel taciz ve rıza inşasını soğukkanlı bir şekilde işliyor.

VURGUN YEMEK

İlk gösterimini Selanik Film Festivali’nde yapan ve geçen yıl Hollanda’nın Oscar adayı seçilen yazar-yönetmen Martijn de Jong’un dokunaklı filmi Vurgun Yemek / Narcosis Ayvalık’ta yönetmenin katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak. Filminde bir derin deniz dalgıcının dalış sırasında bir daha geri dönmeyişinin karısı ve çocukları üzerindeki etkisinin izini süren, ölümü kabullenme ve kayıpla yüzleşmeyi anne ve iki çocuk üzerinden gizem duygusuyla yansıtan Martijn de Jong film gösterimi sonrasında seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

GÜZEL GÜNLER, ÇÖZÜMLER KİTABI, YENİDEN BAŞLA

Nanni Moretti'nin Cannes Film Festivali’nde yarışan yeni filmi Güzel Günler / A Brighter Tomorrow, festivalde gösterilecek bir diğer film.

Michel Gondry’nin sekiz yıl sonra çektiği ve 2023 Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde dünya prömiyerini yapan filmi Çözümler Kitabı / The Book of Solutions da filmini tamamlamaya çalışan depresif bir yönetmen hakkında bir komedi.

Zach Braff’ın yazıp yönettiği başrolleri Midsommar filmiyle tanınan Florence Pugh ve usta oyuncu Morgan Freeman’ın paylaştığı Yeniden Başla / A Good Person da festivalde izleyiciyle buluşacak bir diğer film. Yeniden Başla / A Good Person, bir araba kazasıyla hayatı paramparça olan insanların suçluluk, yas, çaresizlik gibi duygularla baş etme çabasını anlatıyor.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Ayvalık Belediyesi, CultureCivic, Finansbank, Hollanda Konsolosluğu, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Kürşat Ayvalık, Ay Yapım, Paribu Cineverse, O3 Medya, OGM Pictures, Gold Film, Kendine Has, Boyner, Sabuncugil, MUBI, Manzara Ayvalık, Ayvalıkzade, çöp(m)adam, Nil House ve Ticaret Odası’nın değerli katkılarıyla gerçekleşecek. Mey|Diageo da geçen yıl olduğu gibi “Yeni Bir…” ödülünü vermeye devam edecek.

14 Eylül akşamı Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amiftiyatro’da yapılacak açılış töreninin ardından film gösterimleri, söyleşiler ve 17 Eylül’de çocuklar için düzenlenecek bir dizi etkinlikten oluşan Seyir Çocuk günü; Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Ayvalık Sanat Fabrikası, Küçük Han, Askev Sera, Kraft ve Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde gerçekleşecek. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programında yer alacak diğer filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.