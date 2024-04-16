Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki çocuğuna milyonluk araba hediye etti

Eski AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, beş yaşındaki oğlu Zayn'a doğum günü hediyesi olarak milyonlarca liralık lüks araba alması gündem oldu.

Yerel seçimlerde hezimet yaşayan AKP, parti içindeki isimlerin lüks yaşantılarıyla gündem gelmeye devam ediyor.

AKP milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'daki ıstakoz paylaşımı ve AKP Çankırı adayı Hüseyin Filiz'in Maldivler tatilinin ardından, eski AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da lüks harcamaları da kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun beş yaşındaki oğluna doğum günü hediyesi olarak lüks bir araba alması, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sofuoğlu'nun oğlu, hediye edilen araçla çekilen fotoğraflarda direksiyon başında poz verdi ve yeni yaşını lastik yakarak kutladı.

Bu anlar, Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından "Ben artık 5 yaşındayım" ifadeleriyle paylaşıldı. Bu lüks hediye, çeşitli tepkilere neden oldu.