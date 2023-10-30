Kendisini ihbar etmişti: 650 liralık dolandırıcılıktan 46 yıl hapis cezası alan İbrahim Kara, tahliye oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, 14 kişiyi 650 lira dolandıran ve pişman olup kendisini ihbar ettikten sonra 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kara'nın tahliye olduğunu duyurdu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yaklaşık altı yıl önce Facebook’ta “aktif kredi” adlı bir sayfa açarak 14 kişi toplamda 650 lira dolandıran ve vicdan azabı duyarak kendisini ihbar etmesi sonucunda 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kara’nın tahliye olduğunu yazdı.

Saymaz, geçen haftaki yazısında Facebook'ta 14 kişiden 650 TL topladıktan sonra vicdan azabı çekerek, karakola gidip kendisini ihbar eden ve 46 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kara'nın 26 Eylül'den beri Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde olduğunu yazmıştı.

Saymaz'ın yazısı kısa sürede gündem olurken, Kara'ya verilen hapis cezasının ölçüsü, kara para aklamakla suçlanan ve mal varlığına el konulan Dilan Polat-Engin Polat çifti ile kıyaslanarak tepki çekmişti.

Kara'nın 27 Ekim akşamı tahliye olduğunu söyleyen Saymaz, bugün yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı, utancı geç de olsa temizledi.

Süreç şöyle gelişti: Kara'nın avukatı Muharrem Peçe, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne yaptığı başvuruda, kararın MERNİS'te kayıtlı ev adresine gönderilmediğini ve bu yüzden müvekkilinin itiraz hakkını kullanamadan cezanın kesinleştiğini belirterek, eski hale iadesini istemişti.

BAM, Kara'nın sözlü şekilde ağabeyine ait adresi gösterdiğini kaydedip talebi reddetmişti. Peçe, yazım üzerine 15. Ceza Dairesi'ne itiraz etti. Aynı gün 14. Ceza Dairesi'nin kararı kaldırıldı.

Ceza Dairesi de hatasından döndü. İddianamede 14 şikayetçiden 12'sinin adı yazıldığı halde tümü için ceza verildiğini tespit ederek, davanın usule uygun olmadığına karar verdi.

Kara'ya ödeme yeri ve makul süre verilerek, sonuca göre etkin pişmanlık uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerekirken, bu yola gidilmediğini kaydetti. Kararın bozulmasına, infazın durdurulmasına, Kara'nın salıverilmesine hükmedildi."