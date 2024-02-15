Kentin en rağbet gören lokantası

Evde ya da lokantada bir öğün yemeğin bedeli ağır. İBB'nin açtığı 10 kent lokantasında 40 TL'ye 4 çeşit yemek imkanı özellikle emekli ve öğrenciler için kurtarıcı. Lokanta kuyruklarına biz de dahil olduk, kulak verdik.

Oğulcan AYDIN

Gıdada yüksek seyreden enflasyon lokanta ya da evde yemek maliyetlerini katladı. Öğrenciler ve emekliler için sofra kurmak hiç kolay değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Kent Lokantaları dışarıda çok ucuza yemek arayanların imdadına yetişti. Önünde kuyruk olan Bağcılar ve Çapa'da ki kent lokantalarını gezdik. Hizmet alanlarla sohbet ettik. Lokantalarda bir kâse çorbanın 100 TL'ye yaklaştığını aktaranlar, bu nedenle 40 TL'ye yemek yemenin kendileri için bulunmaz bir imkan olduğunu söylüyor.

Bağcılar Kent Lokantası kuyruğunda bekleyenlerden biri Hasan Nevruz, "65 yaşında ve emekliyim. Dar gelirliler buraya gelerek karnını doyurabiliyor. Bir bölümünün başka şansı yok. En az 200 lira ödemek zorundasınız. Üstelik kaliteli bir yemek imkanı da yok. Evde yapsanız o da ucuz değil. Bayrampaşa'da oturup Bağcılar'a bu lokantaya geliyorum." dedi.

ÇOCUKLARIMIZDAN HARÇLIK BEKLİYORUZ

Yine Bağcılar'daki kuyrukta karşılaştığımız Osman Öktem, emeklilerin çocuklarından gelecek harçlığa mahkûm edildiğini belirterek, ''10 bin lira ile nasıl geçinilir. Çiftçilik yapayım dedim. Zarar ediyorsunuz. Böyle bir noktaya geldik." dedi.

Çapa'daki lokantanın önündeki kuyrukta bekleyen üniversite öğrencisi Mete Özkan durumunu şu sözlerle özetliyor: “Burs alıyorum ancak faturalarıma yetiyor. Barınmak, beslenmek, ulaşım gibi temel haklar sanki lüks gibi. Kaliteli ve ucuz yemek arıyorum. Burada bulabiliyorum."

Lokantaya eşiyle birlikte gelen 76 yaşındaki emekli Yalçın Kökçü, şunları söylüyor; “Dışarıda bir öğün yemek imkânsız. Yemeklik bir şey alıp evde yapsak daha pahalıya geliyor. Lokantada en azından bir öğün karnımızı doyuruyoruz. Bana çocuklarım destek veriyor çünkü emekli aylığım dahi yok.”

Öte yandan Şubat ayında İBB'nin gezici aşevleri de hizmete açıldı. 39 ilçede ihtiyaç duyulan 500 noktada sıcak yemek servisi yapılıyor.

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1,8 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI

• İstanbul'da 10 kent lokantası hizmet veriyor.

• 40 TL'ye 4 çeşit yemek veriliyor.

• Günlük yemek hizmeti verilen kişi sayısı: 7 bin 500.

• 2023 yılı sonuna kadar faydalanan kişi sayısı: 1 milyon 820 bin.

• Kent lokantalarının tamamında kadın personel istihdam ediliyor.