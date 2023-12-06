Kentleri yandaşlara ‘emanet’ ettiler!

Deprem felaketinde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay ile Adıyaman’ın inşa süreci için Türkiye Tasarım Vakfı’yla protokol imzalandı. Kentlerin teslim edildiği vakfın başkanı ise Kalyon Holding veliahtı Mehmet Kalyoncu.

İsmail ARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 6 Şubat depremlerde en fazla yıkımın gerçekleştiği Hatay ile Adıyaman’ın yeniden inşası için Türkiye Tasarım Vakfı ile protokol imzaladığı anlaşıldı.

Protokol kapsamında da Türkiye Tasarım Vakfı, kentlerin tasarım ve planlama sürecini yürütüyor. Yani Anadolu’nun kadim kenti Hatay ile Adıyaman’ın tasarım ve inşa sürecinde Türkiye Tasarım Vakfı etkin rol oynuyor.

YANDAŞLARIN VAKFI

Ancak Türkiye Tasarım Vakfı’nın yönetiminde iktidara yakınlığıyla bilinen birçok yandaş isim yer alıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart 2023’te vergiden de muaf tuttuğu vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı TÜRGEV’in de yönetiminde yer alan Fehmi Bilge yer alıyor.

‘Beşli Çete’den Kalyon Holding’in sahibi Orhan Cemal Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu da vakfın Yönetim Kurulu Başkanı. Kalyoncu, aynı zamanda Kalyon Holding’in de yönetim kurulu üyesi. Ayrıca yandaş Yeni Şafak’ın yazarı Ali Saydam gibi çok sayıda dikkat çeken isim vakfın yönetiminde yer alıyor.

Mehmet Kalyoncu

ŞPO TEPKİ GÖSTERDİ

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ise bir basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. “Antakya, bir grup ‘star’ mimara parsel parsel bölüştürülerek, plansız, katılımsız, projeci bir yaklaşımla yeniden inşa edilemez” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bir kenti tasarlamak ve yıkım yaşamış bir kenti ayağa kaldırmak kapsayıcı bir çalışmayı gerektirmekte olup, açık şekilde şehir planlama meslek alanının öncülüğünde yürütülmesi gereken toplumsal sorumluluğu yüksek bir iştir. Bu sebeple tarihsel birikimle oluşmuş mesleki etik ilkelerimizden uzak, dar bir bakış açısıyla yürütülen bu tür süreçlere ortak olan tüm meslek insanları da tarih karşısında tüm sorumluluklarıyla yerlerini alacaklardır.”

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MERKEZİ İBB’NİN TARİHİ İSKELESİ

Türkiye Tasarım Vakfı’nın merkezi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Kuzguncuk İskelesi. İBB’nin ilçe belediyelerden sorumlusu Tonguç Çoban, tarihi Kuzguncuk İskelesi’nin AKP döneminde Şehir Hatları’na kiraya verildiğini, Şehir Hatları’nın da iskeleyi Türkiye Tasarım Vakfı’na aylık 2 bin 200 liraya kiraladığını belirtmişti. Vakıf tarihi iskeleyi tahliye etmezken İBB ile vakıf arasındaki mahkeme sürecinin devam ettiği açıklanmıştı.