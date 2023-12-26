Kenya'da akaryakıt tankeri patladı
Kaynak: AA
Kenya'nın Mombasa şehrinde limanda bekleyen bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Mombasa'nın Liwatoni Limanı'nda demirleyen bir akaryakıt gemisinde patlama yaşandı.
Şehrin kıyıya yakın mahallerinde hissedilen patlamada, 1 kişi yaralandı.
Gemideki yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Patlamanın tanklardaki gaz birikmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
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