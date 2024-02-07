Kerkük düğümü

Petrol zengini Kerkük'te valilik krizi sürerken Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak Irak’a gitti. Ankara seçimin galibi KYB'den valinin seçilmesine karşı. İran ve Türkiye arasında yoğun rekabet var.

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Irak’ın petrol kenti Kerkük’te 18 Aralık’ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden aylar geçerken valinin kim olacağına dair düğüm çözülemedi. Valilik seçimi Türkiye, İran ve Bağdat yönetimi arasında büyük çekişmeye sahne olurken Kerkük Meclisi, Ankara destekli Türkmen partilerin boykotu nedeniyle toplanamadı.

Kerkük İl Genel Meclisi de ilk oturumu için 5 Şubat kararlaştırılmıştı. 16 üyeli Meclis toplantısının en az 9 üyeyle yapılması gerekiyordu. Toplantıya 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi, 2 Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi ve bir Süryani-Keldani üyesi katıldı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Sünni yapılar boykot edince çoğunluk sağlanamadı toplantı iptal edildi. Vali seçimi yapılamadı. KYB İl Meclisi Üyesi Rebvar Taha, oturumun Türkmen ve Arap üyelerinin katılmamasından dolayı gerçekleşmediğini açıkladı.

KDP Grubu Başkanı Hasan Mecid de “Kerkük tüm bileşenlerindir ve umarım önümüzdeki oturumlarda bir sonuca ulaşırız.” diye konuştu.

ANKARA KYB’YE KARŞI

Vali krizi sürerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Irak’a gitti. İkilinin Bağdat’ta yetkililerle Kerkük krizi, Ovaköy-Musul bağlantı koridoru, PKK’nin varlığı, ABD saldırıları ile bölgedeki güvenlik meselelerini ele aldığı belirtildi.

Ankara seçimin galibi Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) valilik almasına şiddetle karşı çıkıyor. Geçen hafta da MİT Başkanı İbrahim Kalın Bağdat ve Erbil’e gitmişti.

Kürt kaynaklarına göre Kalın, 28 Ocak’ta Erbil’de bir araya geldiği KDP Başkanı Mesut Barzani ve Türkmen liderlere Ankara’nın pozisyonunu dayattı. Ankara, KYB’nin PKK ve YPG’ye destek verdiğini belirterek Kerkük’te valilik almasını engellemek istiyor.

Kalın, 23 Ocak’ta Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya el Sudani’nin yanı sıra Sünni, Şii ve Türkmen temsilcileriyle görüşmüştü.

SEÇİMİ KYB KAZANDI

18 yıl aradan sonra gidilen seçimde 16 sandalyeli Kerkük İl Meclisi’ne Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 5, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2, Araplar 6 sandalye almıştı. (Kerkük Arap İttifakı 3, Liderlik (Gıyade) İttifakı 2, Kerkük Arapçılığı (Urube) İttifakı 1) Irak Türkmen Cephesi (ITC) 2 üye göndermişti. KYB'ye yakın Süryani-Keldaniler (Hristiyanlar) de kota sayesinde 1 koltuk almıştı. Hiçbir etnik bileşen tek başına valiliği alamıyor. Bunun için 9 üyelik gerekiyor. Kerkük’te Irak ve Türkiye desteğiyle valilik makamında vekaleten Rakan Ciburi oturuyor.