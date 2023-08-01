KESK, bakanlık önünden seslendi: En düşük memur maaşı 45 bin TL olmalı

KESK, memur ve memur emeklisi maaşlarına ilişkin görüşmelerin yapıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, kamu çalışanlarının taleplerini bir kez daha dile getirdi. KESK'ten yapılan açıklamada, “En düşük kamu çalışanı maaşının 45 bin TL’ye yükseltilmesi talebini paylaşıyoruz. KESK olarak en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkartılması, 8 bin 77 TL’lik ek ilavenin emeklilere de yansıtılması talebimizi ifade edeceğiz" denildi.

Kamu toplu sözleşme görüşmeleri bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. 24 Temmuz’da toplu sözleşme taleplerini bakanlığa ileten KESK üyeleri bugün görüşmelerin başlaması öncesinde bakanlık önünde toplandı. KESK üyeleri açıklama yaparak taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Konfederasyon adına açıklama yapan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, en düşük memur maaşının 45 bin TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının da 15 bin TL'ye yükseltilmesi taleplerini dile getirdi.

Bozgeyik özetle şunları söyledi:

"En düşük kamu çalışanı maaşının 45 bin TL’ye yükseltilmesi talebini paylaşıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra bütçe açığı, enflasyonist politikaların giderek arttığı ve enflasyonun her geçen gün daha fazla yükseldiği ve Maliye Bakanı’nın ve Merkez Bankası Başkanı’nın ifade ettiği gibi emekçilere kemer sıkma politikasının daha fazla dayatılacağı bir döneme giriyoruz. Emekçilerin kemer sıkmasını değil yıllardır bütçeden sermayeye tanınan vergi muafiyetlerine son verilmesi noktasında da talebimizi toplu sözleşme masasında ifade edeceğiz.

Sözleşme masasında özelleştirmenin durdurulmasını, kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi noktasındaki taleplerimizi ifade edeceğiz. Özellikle Kamu-Özel İş birliği projeleriyle şehir hastanelerine köprülere tünellere aktarılan kaynaklarımızın durdurularak buralarının kamulaştırılması ile ilgili taleplerimizi ifade edeceğiz.

Geçen hafta içerisinde yapılan zamlarla birlikte sözde kamu emekçilerinin en düşük maaşı 22 bin TL’ye çıkartıldı. Emeklilere yüzde 25 zam verildi ve yaşamış oldukları yoksulluğu giderdiği politikası her gün yandaş medya ve iktidar tarafından dillendirilmekte. Yeni ücret rejimiyle birlikte 9 milyon yakın emeklinin ücretleri 7 bin 500 TL’de sabitlendi. Kamudan emekli olan arkadaşlarımızın da ücretleri ya asgari ücretin altında ya da bir tık üzerine getirilerek yoksulluk sınırının üçte bir oranına getirildi. KESK olarak en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkartılması, 8 bin 77 TL’lik ek ilavenin emeklilere de yansıtılması talebimizi ifade edeceğiz."