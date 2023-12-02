KESK emekten yana bütçe için meydanlarda

Emek Servisi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün “Emekten yana, demokratik halk bütçesi” talebiyle İstanbul Kartal Meydanı’nda ve Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda miting düzenleyecek.

KESK’in talepleri şöyle:

• Öncelikle bütçe hakkının önündeki engellerin kaldırılması

• Vergide adalet. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınması.

• Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesi.

• Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılması.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesi

• Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlilere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının sağlanması

• Eğitimin her kademesindeki çocuklar için 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek

• Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesi

• İnsanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret

• Bütçeden engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için ayrılan payın arttırılması, kamuda engelli istihdamının arttırılması.