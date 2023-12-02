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KESK emekten yana bütçe için meydanlarda

Çalışma Yaşamı
  • 02.12.2023 06:00
  • Giriş: 02.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 02.12.2023 07:58
KESK emekten yana bütçe için meydanlarda
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün “Emekten yana, demokratik halk bütçesi” talebiyle İstanbul Kartal Meydanı’nda ve Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda miting düzenleyecek.

KESK’in talepleri şöyle:

• Öncelikle bütçe hakkının önündeki engellerin kaldırılması

• Vergide adalet. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınması.

• Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesi.

• Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılması.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesi

• Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlilere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının sağlanması

• Eğitimin her kademesindeki çocuklar için 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek

• Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesi

• İnsanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret

• Bütçeden engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için ayrılan payın arttırılması, kamuda engelli istihdamının arttırılması.

KESK’ten mitinge çağrı: Mücadeleyi büyütelim
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