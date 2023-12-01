KESK’ten mitinge çağrı: Mücadeleyi büyütelim

Haber Merkezi

TBMM bütçe görüşmeleri devam ederken, KESK üyeleri yoksullaştırma ve güvencesizleştirmeye karşı basın açıklaması düzenledi. “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz” şiarıyla 2 Aralık’ta Kartal Meydan’ında yapacakları mitinge çağrı yapan KESK üyeleri, herkesi halktan, emekten yana bir bütçe için omuz omuza vermeye, mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırdı.

KESK’e bağlı sendikaların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik okudu. Halkın her geçen gün daha fazla yoksullaştığını aktaran Bozgeyik, “Daha fazla güvencesiz hale getiriliyoruz. Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde artmaya devam ediyor. OECD ortalaması yüzde 8 iken biz yüzde 72 ile bunun tam 9 katı gıda enflasyonu yaşıyoruz. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı TÜİK enflasyonunu katlıyor. Öyle ki bir bardak çay 10 TL, bir simit 10 TL. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 TL ediyor” ifadelerini kullandı.

Açlık sınırının 16 bin TL’ye, yoksulluk sınırının 49 bin TL’ye dayandığına dikkat çeken Bozgeyik, “85 milyonluk nüfusun 51 milyonu açlık sınırı, 32 milyonu ise yoksulluk sınırı altında bir yaşam savaşı veriyor. Çünkü ülkede emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 TL’ye, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 TL’lik asgari ücrete mahkûm edilmiş durumda” dedi.