KESK, hükümetin zam teklifine karşı ülke genelinde iş bıraktı

KESK, hükümetin toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklileri için Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin bile altında zam teklifi getirmesine tepki olarak ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), iktidarın kamu emekçilerine ve emeklilere 2024 yılı için altışar aylık dilimler halinde için yüzde 14 + yüzde 9 maaş artışı, 2025 yılı için ise yüzde 6 + yüzde 5 maaş artışı teklifine tepki olarak ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemine başladı.

KESK, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15 olduğuna dikkat çekerek, "Tekli edilen zam oranı, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin dahi altında kaldı" eleştirisinde bulundu. KESK, toplu sözleşme sürecine ilişkin "Kamu emekçisi ve emeklisi ile toplamda 6 milyonu aşkın bir kitle 1 Ağustos’ta yapılan toplantıdan bugüne merakla 13 gündür kamu işverenin yani hükümetin teklifini bekliyordu. O teklif nihayet açıklandı" değerlendirmesinde bulundu.

İş bırakma kararını sosyal medya hesabından duyuran Eğitim-Sen de "Hem iktidarı hem yandaş konfederasyonları uyarıyoruz! Hayat TÜİK rakamlarına göre akmıyor! Emeğimizin çalınmasına artık yeter!" açıklamasında bulundu.

📢16 Ağustos Çarşamba günü İŞ BIRAKIYORUZ!

Hem iktidarı hem yandaş konfederasyonları UYARIYORUZ!

Hayat TÜİK rakamlarına göre akmıyor!

Emeğimizin çalınmasına artık yeter! #GerçekBirTİS #BirlikteKazanacağız pic.twitter.com/SovIPOvcsg — Eğitim Sen (@egitimsen) August 11, 2023

KESK Ankara Şubeler Platformu, 2024-2025 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin esas alınması durumunda 16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi başlatacaklarını duyurmuştu.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına konuşan Burak Ustaoğlu, “Diğer TİS görüşmelerinde olduğu gibi bir kez daha TÜİK verileri esas alınarak sadece birkaç başlıkta önümüze bir teklif gelirse KESK olarak kabul etmeyeceğimizi ve 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacağımızı buradan ilan ediyoruz” demişti.