KESK, İstanbul ve İzmir'de maaş zamlarını protesto etti

Memur ve emekli maaş zamlarının belirlendiği Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini ve bu veriler üzerinden maaşlara yapılan zamları protesto eden KESK, İstanbul ve İzmir'de sokağa çıktı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul ve İzmir'de eylem yaptı.

Memur ve emekli maaş zamlarının belirlendiği Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini ve bu veriler üzerinden maaşlara yapılan zamları protesto eden KESK İstanbul Şubeler Platformu üyeleri, Şişli'de Cevahit AVM önünde bir araya geldi.

Platformun Dönem Sözcüsü Fadime Kavak Sevim, “Önümüzdeki günlerde de TÜİK, sahte enflasyon rakamları açıklamaya devam ettikçe, adaletsiz gelir vergisi dilimleri sürdükçe, TL, döviz karşında değer yitirdikçe bugün yapılan artışların 1-2 ay içinde hiçbir karşılığı kalamayacaktır. Hepimizin maaşları, ücretleri sefalet düzeyine daha fazla yaklaşacaktır. Bizler yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil; hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz” dedi.

İZMİR'DEKİ PROTESTO

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, İzmir Konak'ta memur ve memur emeklilerine verilen zammı bordrolarını yakarak protesto etti. KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş, “Tüm kamu emekçilerine bugün için brüt 12 bin 147 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesini istiyoruz. En düşük emekli aylığının net 18 bin 700 TL’ye çıkarılmasını istiyoruz. Ücret gelirlerine uygulanan vergi oranı yüzde 10 olarak sabitlenmeli ve temel tüketim maddelerine uygulanan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Emekçilerin yol ücretleri karşılanmalı ve öğlen yemekleri ücretsiz verilmelidir. Bütün kamu emekçilerine hayat pahalılığı tazminatı verilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.