Keyifler yerinde!

Fenerbahçe, Süper Lig’de liderliğini sürdürüyor. Deplasmanda İstanbulspor’u 5-1 yenen sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder attığı 4 golle yıldızlaştı. Bu sonuçla puanını 47’ye yükselten Fenerbahçe futboluyla umut verdi.

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler erken bulduğu gollerle maçı rahat kazandı: 5-1. Kanarya’da uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde olan Cengiz Ünder, karşılaşmada attığı 4 golle yıldızlaşan isim oldu. Yıldız isim, böylece ligdeki gol sayısını 5’e çıkardı. Maçın önemli dakikaları:

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek’in pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alp’in müdahalesine rağmen sol üst köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 27. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Jackson’ın ceza sahasına gönderdiği ortada Ferdi’nin sektirdiği top Duhaney’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

32. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken kayarak düştü ve topu rakibine kaptırdı. Meşin yuvarlağı alan Jackson soldan ceza sahasına girip arka direkteki Muammer Sarıkaya’ya ortaladı. Bu futbolcu kafayla topu filelere yolladı: 1-1.

34. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İstanbulspor savunmadan oyun kurmaya çalışırken kaleci Alp’in pasında top Mehmet Yeşil’de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yeniden takım arkadaşına göndermek isterken, Cengiz Ünder’in penaltı noktası üzerinde ayak koyduğu top, kaleci Alp’i kontrpiyede bırakarak köşeden filelere gitti: 1-2.

44. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Kullanılan taç atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı üzerine gelip plase bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturarak hat-trick yaptı: 1-3.

CENGİZ ÜNDER ŞOV

45+1. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan atağa katılan Cengiz Ünder, son çizgiye inip penaltı noktasına hareketlenen Dzeko’ya yerden ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-4. 46. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Cengiz Ünder’in pasında topla buluşan Szymanski, ceza yayı önüne kat edip sağdan ceza sahasına giren Cengiz’e pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırıp maçtaki dördüncü golünü kaydetti: 1-5.