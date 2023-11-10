Kıdem tazminatı emekçi için güvence

Emekçiler kıdem tazminatını iş güvencesi olarak görüyor. Ankete göre kıdem tazminatının kaldırılmasını istemeyen çalışanların oranı yüzde 82.

Ahin ASLAN

Emekçiler kıdem tazminatını iş güvencesi olarak görüyor. En az bir yıl süre ile aynı iş yerinde çalışılması durumunda hak kazanılan kıdem tazminatına ilişkin çalışanlarla yapılan anket bu durumu ortaya koydu. Eleman.net’in iş arayanlar ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre kıdem tazminatının olumlu etkisi var.

“Kıdem tazminatının kaldırılması iş güvencesini olumsuz etkiler mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 82’si tazminatın kaldırılmasının iş güvencesini olumsuz etkileyeceği yönünde cevap verdi. Yüzde 18’lik kesim ise “Etkilemez” diyerek yanıtladı.

Yüzlerce işverene yöneltilen “Sizce kıdem tazminatının kaldırılması çalışan sirkülasyonunu artırır mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 60’ı kıdem tazminatının kaldırılması sonucu çalışan sirkülasyonunu artacağı yanıtını verirken, geriye kalan yüzde 40’lık dilim ise çalışan sirkülasyonunun artmayacağı şeklinde yorum belirtti.

Eleman.net’in gerçekleştirdiği ankete katılarak “Kıdem tazminatı hak ediş şartlarını biliyor musunuz?” sorusunu cevaplayan bireylerin yüzde 71’i kıdem tazminatı hak ediş şartlarını bildiğini, geri kalan yüzde 29’luk kesim ise kıdem tazminatı hak ediş şartlarını bilmediklerini belirtti. “Bugüne kadar çalıştığınız herhangi bir şirketten kıdem tazminatı aldınız mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 44’ü ‘Aldım’ cevabını verirken, yüzde 56’sı ise bugüne kadar hiç kıdem tazminatı almadığını ifade etti.