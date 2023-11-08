1,6 milyon EYT’li emekli oldu, 832 bini çalışıyor

Ekonomi Servisi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanan toplamda 1 milyon 632 bin kişi emekli oldu. Emekli EYT’lilerin 832 bini çalışmaya devam ediyor. AKP Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında emekli aylığı bağlanmamış EYT’liler hakkında bilgi verdi.

SGK’nin verilerine göre, emekli olan EYT’lilerden 831 bin 895’i (yüzde 51’i) sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kapsamında çalışmaya devam ediyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın yazısına göre, bu kişilerden 827 bin 394’ü SSK, 3 bin 140’ı BAĞ-KUR, bin 361’i de Emekli Sandığı’ndan emekli olan kişilerden oluşuyor. EYT’liler ile birlikte SGDP’ne tabi toplam emekli sayısı ise 1 milyon 814 bin kişiye ulaştı. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı kapsamında emekli olduktan sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya devam edenlerin sayısı ise bilinmiyor. BAĞ-KUR kapsamında çalışan emekliler prim ödemediği için sayıları yayımlanmıyor.