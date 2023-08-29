Kılıçdaroğlu: Burası CHP, hak eden yarışı kazanır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' talepleri ve parti içindeki yarışla ilgili yaptığı yeni açıklamasında "Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burada ‘şunu destekleyenler’ ile ‘bunu destekleyenler’ diye bir yarış olmaz. İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır. Bu kadar net" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrıları konusuna değindiği açıklamasında demokrasi mesajı vererek, "Burası Cumhuriyet Halk Partisi.İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır. Bu kadar net" dedi.

Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Ekonomi yönetimi konusunda iktidarın yanlış politikalarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Seçimlerden önce bu konuda defalarca uyarılarda bulunduk. Nitekim seçimden bu yana her şey daha kötüye gitti. Çünkü devlet yönetiminde liyakati yok ederseniz, devlet yönetimi ile parti yönetimini bir tutup, iç içe geçirirseniz sonuç felaket olur… Bugün o felaketi yaşıyoruz. Ucube yönetim sistemiyle merkezi yönetimin borcu yaklaşık 6 kat arttı. Bu anormal artışın gerisinde iş bilmezlik, liyakatsizlik ve kötü yönetim var" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Merkez Bankası’nın 750 baz puanlık faiz artışı kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Burada bir hatırlatma yaparak başlayayım... Çok değil, daha seçimlerden hemen önce, 21 Nisan 2023’te, Erdoğan ne diyordu; 'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir.' Peki, ne oldu? Merkez Bankası 'fiyat istikrarını' sağlamak amacıyla faizi artırdı. Düne kadar faizi düşürürken, Kuran’ı, ayetlerini, dini gerekçe gösteren, Erdoğan tükürdüğünü yaladı ve faiz artışına 'Evet' dedi… 'Faiz sebep, enflasyon netice' diyerek faizleri indirirken, özellikle sabit gelirlileri ve orta sınıfı görülmemiş bir enflasyon tsunamisiyle perişan etmişlerdi. Şimdi de 'enflasyonla mücadele edeceğiz' diyerek faizi yükseltirken, yine sabit gelirlileri ve orta sınıfı, yükselen borçlanma maliyetleri ve artan işsizlikle perişan edecekler. Yani faturayı hep sabit gelirlilere ve orta sınıfa kesiyorlar. Daha acı olanı ise enflasyonu o kadar yüksek seviyelere sıçrattılar ki, yaptıkları olağanüstü faiz artışı bile yetmiyor. Merkez Bankası’nın 2023 yıl sonu için beklediği enflasyon yüzde 58; 2024 yılsonu için beklediği enflasyon yüzde 33. Ama şu anda uyguladıkları faiz yüzde 25. Anlaşılan ilerleyen günlerde, Sayın Erdoğan daha çok tükürdüğünü yalayacak ve daha çok faiz artışları göreceğiz."

"EYLÜLDE AÇIKLAYACAĞINIZ ORTA VADELİ PROGRAM BİR FIRSATTIR"

Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program'ın bir fırsat olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Geçtiğimiz günlerde söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Eylül ayında açıklayacağınız Orta Vadeli Program bir fırsattır. Geçmişte olduğu gibi laf olsun diye TBMM’nin huzuruna bir Orta Vadeli Program getirmeyin. Güven uyandıracak bir programı ortaya koyun. Kur Korumalı Mevduat’tan nasıl kurtulacaksınız, bunun yol haritasını bu programla açıklayın. Aksi takdirde tarih ve millet huzurunda ağır vebal taşırsınız" ifadelerine yer verdi.

"KONGRE SÜRECİCİMİZ EN DEMOKRATİK ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Kılıçdaroğlu, partisindeki ‘değişim’ talebi ve parti içindeki yarışa ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

"Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Burada ‘şunu destekleyenler’ ile ‘bunu destekleyenler’ diye bir yarış olmaz. Bizde yarış ‘bayrağı ben daha ileriye taşırım’ iddiasına sahip kişiler arasında olur. Demokrasi içerisinde, sevgi, saygı içerisinde olur. Bizi diğer partilerden ayıran da zaten budur. İsteyen yarışa girer, hak eden yarışı kazanır. Bu kadar net. Şu anda da kongre sürecimiz en demokratik şekilde ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçten daha güçlü, daha dinamik biçimde çıkarak yerel seçime girecektir."