Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kılıçdaroğlu davayı kazandı: Soylu 40 bin lira tazminat ödeyecek

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kılıçdaroğlu'na yönelik “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel
  • 07.09.2023 11:10
  • Giriş: 07.09.2023 11:10
  • Güncelleme: 07.09.2023 12:10
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Kılıçdaroğlu davayı kazandı: Soylu 40 bin lira tazminat ödeyecek
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kermal Kılıçdaroğlu'nun AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu'ya açtığı davada karar çıktı. 

Kararı, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik duyurdu. 

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çelik, Soylu'nun 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi.

15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde son duruşmanın görüldüğünü kaydeden Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk.. 18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, kara para ve uyuşturucu iddialarına ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşma yapan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir" ifadelerini kullanmış, Kılıçdaroğlu ise Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası açmıştı. 

Soyludan Kılıçdaroğluna hakaret: İspat etmezse şerefsizdir
Kılıçdaroğlundan kendisine hakaret eden Soyluya 200 bin TLlik dava
Kılıçdaroğlundan Soyluya: Gram onuru varsa istifa eder!
BirGün'e Abone Ol