Kılıçdaroğlu davayı kazandı: Soylu 40 bin lira tazminat ödeyecek

AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kılıçdaroğlu'na yönelik “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Güncel 07.09.2023 11:10 Giriş: 07.09.2023 11:10

Güncelleme: 07.09.2023 12:10 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA