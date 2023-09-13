Kılıçdaroğlu: Erdoğan, G20 zirvesinde tarihi bir skandala imza attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın katıldığı G20 zirvesinden bahseden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, katıldığı G20 Zirvesinde egemen güçlere boyun eğmiş, Türkiye’nin dışlanmasına göz yummuş, tarihi bir skandala imza atmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın katıldığı G20 zirvesinde tarihi bir skandala imza attığını söyledi.

Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi sürekli hedef aldıktan sonra G20 zirvesinde kendisiyle görüşmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "'Bölgenin iki önemli aktörü olan Türkiye ve Mısır bir araya gelmelidir' dediğimiz için bizi 'darbecilik' ile suçlayan Erdoğan, egemen güçlerin baskısıyla, Sisi’nin dizinin dibine oturdu" dedi.

G20 Zirvesinde, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru oluşturulduğunu hatırlatan CHP lideri, bu hattın Türkiye'yi kapsamadığını söyledi.

"Mersin ve İskenderun gibi limanlara sahip bir ülkenin bu yeni hatta yer almaması, hem ticaret hem de itibar açısından büyük bir kayıptır" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin itibarının sarsıldığını savundu.