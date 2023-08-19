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Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.

Güncel
  • 19.08.2023 20:26
  • Giriş: 19.08.2023 20:26
  • Güncelleme: 19.08.2023 20:34
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Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, gazeteci Bildirici ve Topçu'nun Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen nikah törenine katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun nikah törenine katılmasına ilişkin CHP'den yapılan açıklamada ise "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu’nun Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı" denildi.

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