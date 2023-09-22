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Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkan Yardımcısı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüştü.

Güncel
  • 22.09.2023 14:32
  • Giriş: 22.09.2023 14:32
  • Güncelleme: 22.09.2023 14:37
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkan Yardımcısı ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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