Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkan Yardımcısı ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.
Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.