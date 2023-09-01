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Kılıçdaroğlu'ndan '1 Eylül' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' nedeniyle paylaşım yaptı. Huzur içinde yaşamak için mücadele edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Barış türküleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Güncel
  • 01.09.2023 14:20
  • Giriş: 01.09.2023 14:20
  • Güncelleme: 01.09.2023 14:26
Kaynak: Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan '1 Eylül' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' nedeniyle Twitter (X) hesabından paylaşım yaptı. Beraberlik ve huzur için mücadele vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Barış türküleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Kılıçdaroğlu: Ankara ve İstanbulda dominant partiyiz
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