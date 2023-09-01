Kılıçdaroğlu'ndan '1 Eylül' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '1 Eylül Dünya Barış Günü' nedeniyle Twitter (X) hesabından paylaşım yaptı. Beraberlik ve huzur için mücadele vereceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Barış türküleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz. Görüşü ve kimliği ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, barış türküleri söylemeye devam edeceğiz. #1EylülDünyaBarışGünü kutlu olsun.