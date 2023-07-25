Kılıçdaroğlu'ndan 6 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, yargıdaki çürümeye ilişkin 6 soru sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, gazeteci Barış Terkoğlu'nun yazısından hareketle 6 soru sordu.

Kılıçdaroğlu konuşmasına Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılını kutlayarak başladı.

24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nü de anan Kılıçdaroğlu, görüşlerini açıkladığı için cezaevinde bulunan gazeteci Merdan Yanardağ'ı hatırlattı.

"KADINLARIN MÜCADELESİ HERKESE ÖRNEK OLSUN"

Akbelen'deki çevre talanına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, yerli halkın ve özellikle kadınların direnişine de selam gönderdi ve "Kadınların mücadelesi herkese örnek olsun" dedi.

Ekonomide 'enflasyonu düşürmek' amacıyla atıldığı öne sürülen fahiş zamlar ve faiz artırımı gibi adımları eleştiren Kılıçdaroğlu, "85 milyonu bir avuç kişiye hizmet eder hale getirmek bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Çaldıkları servetin büyük kısmı yurt dışında. Erdoğan hükümeti vatandaşa hizmet etmiyor, dolarla ihale alanlara hizmet ediyor" dedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun yargıdaki çürümeyi anlattığı yazısından yola çıkarak 6 soru çıkaran Kılıçdaroğlu, soruları şöyle sıraladı:

"1) Önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar'ı, kendisiyle görüşmek için Ankara'ya çağırdı mı?

2) Ankara'da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz, Acar'ı tehdit etti mi?

3) İlgili firma lehine karar verilmesi için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı, 10. Ticaret Mahkemesi üyelerine baskıda bulundu mu?

4) Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, davanın firma lehine sonuçlanması gerektiğini ve heyette 'arıza çıkaranlar' yerine yenilerinin atanması gerektiğini söyledi mi?

5) Mahkeme Başkanı ve üyesi, talepleri olmamasına rağmen kararname öncesi başka mahkemelere atandı mı?

6) İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi, istenen şekilde firma lehine karar verdi mi?"

Kılıçdaroğlu sözlerine, "Çürüme Saray'da. Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor" diyerek son verdi.